Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2017, вторник, 18:19
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
03. 10. 2017

В Беларуси хотят создать институт по вопросам ЖКХ

До конца года при Национальной академии наук Беларуси может открыться институт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил вице-премьер Анатолий Калинин, открывая региональный семинар ЕБРР по реформе сектора водоснабжения и водоотведения.

По его словам, институт будет заниматься непосредственно вопросами отрасли ЖКХ. В частности, ему предстоит пересмотреть подходы к формированию госпрограммы «Чистая вода». В Беларуси будет проведена модернизация водного сектора, чтобы обеспечить потребителей качественной питьевой водой и повысить степень очистки сточных вод.
 
«Данный институт, я уверен, к концу года вступит в свои права», - отметил Анатолий Калинин, пишет БелТА.
 
На сегодняшний день в состав НАН Беларуси входит 115 организаций, включая 72 научно-исследовательских, 29 научно-производственных и других.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.