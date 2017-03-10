В Беларуси хотят создать институт по вопросам ЖКХ

До конца года при Национальной академии наук Беларуси может открыться институт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил вице-премьер Анатолий Калинин, открывая региональный семинар ЕБРР по реформе сектора водоснабжения и водоотведения.

По его словам, институт будет заниматься непосредственно вопросами отрасли ЖКХ. В частности, ему предстоит пересмотреть подходы к формированию госпрограммы «Чистая вода». В Беларуси будет проведена модернизация водного сектора, чтобы обеспечить потребителей качественной питьевой водой и повысить степень очистки сточных вод.

«Данный институт, я уверен, к концу года вступит в свои права», - отметил Анатолий Калинин, пишет БелТА

На сегодняшний день в состав НАН Беларуси входит 115 организаций, включая 72 научно-исследовательских, 29 научно-производственных и других.