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03. 10. 2017

Лукашенко обсудит с Мадуро вопросы торговли и реализации совместных проектов

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

5 октября во Дворце Независимости в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро. В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

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Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро прибудет в Минск с официальным визитом в четверг, 5 октября. Планируется, что он и Александр Лукашенко рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества. На повестке дня будут стоять вопросы реализации совместных проектов, развития сотрудничества  в нефтегазовой, сельскохозяйственной, строительной и других сферах.
 
Также отдельное внимание президенты уделят международной повестке дня. В этот же день Николас Мадуро будет участвовать в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.
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