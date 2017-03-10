Лукашенко обсудит с Мадуро вопросы торговли и реализации совместных проектов

5 октября во Дворце Независимости в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро. В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

смотрите также 5 октября в Минск прилетит президент Венесуэлы Мадуро

Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро прибудет в Минск с официальным визитом в четверг, 5 октября. Планируется, что он и Александр Лукашенко рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества. На повестке дня будут стоять вопросы реализации совместных проектов, развития сотрудничества в нефтегазовой, сельскохозяйственной, строительной и других сферах.

Также отдельное внимание президенты уделят международной повестке дня. В этот же день Николас Мадуро будет участвовать в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.