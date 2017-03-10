Вице-премьер Семашко: в белорусскую одежду не стыдно одеваться

Во вторник, 3 октября, заместитель премьер-министра Владимир Семашко посетил в Минске международную выставку-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2017 и «увидел то, что ожидал». Он отметил, что в последние годы в предприятия легпрома было вложено немало денег, поэтому в белорусскую одежду не стыдно одеваться.

Владимир Семашко заявил, что нужно продолжать оказывать предприятиям легкой промышленности серьезную государственную поддержку, поскольку по объему потребления легпром стоит на втором месте после пищевой промышленности. «Человеку нужно быть сытым и одетым», - добавил он.

Во время посещения выставки вице-премьер ознакомился со стендами, на которых представлена белорусская продукция, и остался доволен результатами развития отечественных предприятий легкой промышленности. По его словам, в последние годы в предприятия легпрома было вложено около 870 миллионов долларов.

«Сейчас вы видите, что это абсолютно конкурентоспособная продукция, не стыдно одеть своих детей, самим одеться, кому-то посоветовать», - сказал он.

Владимир Семашко сообщил, что модернизация ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» и «Камволь» уже завершена, также подходит к концу техническое переоснащение фабрики №3 Оршанского льнокомбината и холдинга «Марко». После этого предприятия должны выйти на рентабельную работу.