В больнице Гродно умерший после операции мужчина "воскрес" и снова умер

В Гродненской областной клинической больнице умерший после операции пациент внезапно «воскрес» перед отправкой в морг. Сначала родственникам пожилого мужчины сообщили, что пациент умер после операции, затем сказали, что он все-таки жив, а через некоторое время мужчина скончался, несмотря на все усилия врачей.

Внучка умершего мужчины решила рассказать свою историю порталу newgrodno.by . 25 сентября 68-летний житель Гродно лег на плановую операцию в областную больницу. После операции хирург сообщил родным, что во время операции у пациента остановилось сердце, но его удалось запустить.

Однако в этот же день им позвонили из больницы и сказали, что их родственник умер. Вскоре они начали готовиться к похоронам. На следующий день, когда внучка с бабушкой находились в бюро ритуальных услуг, им снова позвонили из больницы и сообщили, что их дедушка все-таки жив.

«Мы стоим в бюро ритуальных услуг, у нас шоковое состояние, мы улаживаем вопросы по похоронам, крепимся, а тут… Передать словами то, что мы почувствовали в этой ситуации невозможно. Мы просто были шокированы», - рассказала супруга покойного.

Женщины сорвали черные платки и сразу же отправились в больницу, но к дедушке их не пустили – он находился в реанимации. В больнице им рассказали, что на «умершем» уже висела бирка для отправки в морг, но он «воскрес». А на следующий день им снова позвонили и сообщили, что их родственника не стало.

Семья умершего написала официальное письмо главному врачу больницы. Он пообещал дать ответы на вопросы после консилиума, принес извинения за недостоверное информирование лечащим хирургом о факте смерти пациента и соболезнования.