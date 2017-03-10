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03. 10. 2017

В Минске троллейбус проехал на красный свет и врезался в грузовик

Источник фото: ГАИ Минска

Серьезная авария произошла сегодня днем на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова в Минске. Водитель троллейбуса выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие.

В столичной ГАИ сообщили, что ДТП произошло около 17:00 на перекрестке проспектов Дзержинского и Любимова. Троллейбус, который поехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с грузовиком и выехал на тротуар. В свою очередь грузовик снес светофор и перекрыл несколько полос движения.
 
На данный момент известно о трех пострадавших, один из них водитель троллейбуса. Из-за аварии движение со стороны МКАД в направлении Любимова серьезно затруднено.
 

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС и скорая помощь.

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