Синоптики обещают дожди и сильный ветер в ближайшие три дня

В ближайшие трое суток в Беларуси ожидается дождливая и ветреная погода. Погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, сообщили сегодня в Белгидрометцентре.

В среду, 4 октября, ночью и днем в большинстве районов будут идти дожди. Ветер юго-западного направления, умеренный до порывистого. В ночные часы термометр покажет от 5 до 11 градусов выше нуля, а днем температура воздуха составит 9-15 градусов.

В четверг, 5 октября, ночью и утром в большинстве районов пойдут дожди, днем они будут менее интенсивными. Ночью в западных районах, утром и днем местами по Беларуси ожидается сильный порывистый ветер. Ночью будет 5-10 градусов тепла, днем – от 7 до 13.

6 октября также ожидаются дожди и сильный порывистый ветер в южных районах страны. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов, днем столбик термометра не поднимется выше 7-13 градусов.