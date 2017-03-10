Синоптики обещают дожди и сильный ветер в ближайшие три дня

В ближайшие трое суток в Беларуси ожидается дождливая и ветреная погода. Погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, сообщили сегодня в Белгидрометцентре.
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В ближайшие трое суток в Беларуси ожидается дождливая и ветреная погода. Погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, сообщили сегодня в Белгидрометцентре.
"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.