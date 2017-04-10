Король Испании выступил против независимости Каталонии

3 октября король Испании Филипп VI признал референдум в Каталонии нелегитимным и призвал страну к единству. Он назвал действия властей автономного региона Испании незаконными, которые нарушают конституцию и способствуют расколу государства.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, результатом которого стало решение о суверенитете региона от Испании. «За» высказались более 90% проголосовавших граждан. Накануне голосования власти Испании заявили, что референдум противоречит конституции, и отправили полицейских на избирательные участки для изъятия урн и бюллетеней. В ответ каталонцы устроили массовые акции протеста, которые завершились стычками с правоохранителями. Около тысячи человек пострадали.

Накануне испанский монарх Филипп VI выступил с речью, во время которой раскритиковал действия правительства Каталонии. Он поддержал центральную власть в Мадриде и высказался за единство страны. По его мнению, власти Каталонии поставили под угрозу экономическую и социальную стабильность всей Испании.

Между тем глава Каталонии в ближайшие дни намерен объявить о независимости региона.