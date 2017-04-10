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04. 10. 2017

Директор школы Могилева попал под следствие за незаконные премии учителям

В Могилеве бывший директор школы попал под следствие по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 4 октября в Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что руководитель учреждения образования распоряжался о необоснованном начислении премий узкому кругу лиц, в результате чего бюджет потерял более 18 тысяч рублей, или около 9 тысяч долларов.

В отношении бывшего директора одной из средних школ Могилева было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 426 УК РБ (превышение служебных полномочий). В прокуратуре отмечают, что подозреваемый своими действиями не только нанес крупный ущерб, но и причинил существенный вред государственным интересам.
 
Как следует из материалов дела, директор систематически давал указания главбуху о необоснованном начислении и выплате премий ограниченному кругу сотрудников школы. Это повлекло за собой дополнительные траты из бюджета – всего более 18 тысяч рублей.
 
Следственный комитет проводит предварительное расследование по этому делу.
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Коррупция
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