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04. 10. 2017

Родственники нобелевского лауреата оказались выходцами из Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по физике Барри Бэриш оказался потомком белорусских евреев. 3 октября Нобелевский комитет назвал имена ученых, которые получат почетную награду. Ими оказались три американских профессора: Райнер Вайсс, Кип Торн и ученый из Калифорнийского технологического института Барри Бэриш.

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Как оказалось, предки Барри Бэриша были белорусскими евреями. Мужчина родился в 1936 году в американском штате Небраска, а семья его родителей приехала в США из Западной Беларуси, сообщает «Радио Свобода».
 
Напомним, ученые получили Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн – одно из важных открытий последнего времени, которое поможет добиться колоссального прогресса в астрономии. Они создали Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO), благодаря которой им удалось зафиксировать всплеск гравитационных волн от слияния черных дыр.
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