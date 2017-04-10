Родственники нобелевского лауреата оказались выходцами из Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по физике Барри Бэриш оказался потомком белорусских евреев. 3 октября Нобелевский комитет назвал имена ученых, которые получат почетную награду. Ими оказались три американских профессора: Райнер Вайсс, Кип Торн и ученый из Калифорнийского технологического института Барри Бэриш.

смотрите также Нобелевскую премию по физике вручат за открытие гравитационных волн Как оказалось, предки Барри Бэриша были белорусскими евреями. Мужчина родился в 1936 году в американском штате Небраска, а семья его родителей приехала в США из Западной Беларуси, сообщает «Радио Свобода» Напомним, ученые получили Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн – одно из важных открытий последнего времени, которое поможет добиться колоссального прогресса в астрономии. Они создали Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO), благодаря которой им удалось зафиксировать всплеск гравитационных волн от слияния черных дыр.