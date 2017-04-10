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04. 10. 2017

В Минске начали достраивать один из главных долгостроев - "не-Кемпински"

Источник фото: Telegraf.by

Работы на строительной площадке гостиничного комплекса возле Белгосцирка в Минске, который известен как «не-Кемпински», возобновились после нескольких лет перерыва. Сейчас там появились строители.

В начале прошлого месяца мэр Минска Андрей Шорец заявил, что в ближайшее время строительство «не-Кемпински» - одного из главных долгостроев столицы – должно продолжиться. По его словам, инвесторам было поручено до 7 ноября привести территорию в порядок. 
 
Ранее строительством Kempinski занималось «Элит Эстейт» - дочернее предприятие группы компаний «Трайпл». Его должны были сдать еще к началу чемпионата мира по хоккею в 2014 году, однако стройка была заморожена. В 2016 году после задержания владельца «Трайпл» Юрия Чижа возведение комплекса и вовсе прекратилось.
 
В начале июля стало известно, что российский «Сбербанк» выкупил долгострой за 50 млн долларов. По указу президента гостиничный комплекс должны сдать в эксплуатацию до конца 2020 года.
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