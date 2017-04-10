Нобелевскую премию по химии дали за криоэлектронную микроскопию

4 октября в Шведской королевской академии наук назвали имена лауреатов Нобелевской премии по химии 2017 года. Престижной наградой отметили работу британца Ричарда Хендерсона, швейцарца Жака Дибуше и американца Йоахима Франка, которые внесли вклад в развитие криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением.

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В этом году Нобелевская премия по химии была вручена с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворах».

Ричард Хендерсон сумел получить с помощью электронного микроскопа структуру белка с атомарным разрешением. Жак Дибуше является автором метода получения мономолекулярной пленки, с которой происходит съемка фотографий. А Иоахим Франк разработал методику обработки изображений и создания отчетливой трехмерной структуры белка.

Благодаря этой разработке исследователи теперь могут мгновенно замораживать биомолекулы, сохраняя их естественную структуру, и изучать остановленные молекулы. В пресс-релизе нобелевского комитета отмечается, что это расширяет общее понимание химии жизни и возможности в разработке лекарственных препаратов.

5 октября в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по литературе, а 6 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира.