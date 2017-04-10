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04. 10. 2017

В Минске предложили лишить частные медцентры лицензии на аборты

В Минске частные медицинские центры необходимо лишить лицензии на проведение операции искусственного прерывания беременности. С таким предложением выступила главный внештатный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Оксана Коротких на пресс-конференции в среду, 4 октября.

Заведующая женской консультацией 37-й городской поликлиники Оксана Коротких отметила, что коммерческие медцентры не заинтересованы в том, чтобы вести предабортное консультирование. 
 
«Очень часто будущие мамы не успевают осознать, чего они хотят. Увидев тест с двумя полосками, пугаются, не говорят о своем положении даже мужу или родителям, бегут к врачу и просят прервать беременность. Предабортное консультирование позволяет более взвешенно принимать важное решение», - рассказала врач.
 
При этом практика показывает, что после общения с психологами около 14-16% женщин отказываются делать аборт, пишет агентство «Минск-Новости». Подобными операциями, по словам Оксаны Коротких, должны заниматься только государственные учреждения здравоохранения.
 
В Минске кабинеты психологической помощи «За жизнь» работают в10, 37, 23-й городских поликлиниках. До конца года они появятся еще в трех поликлиниках.
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