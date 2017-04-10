Польская полиция напала на след пропавшего в Беловежской пуще мальчика?

В Польше сотрудники полиции проверяют информацию о мальчике, который спрятался в фуре, а затем спешно скрылся, когда его нашел водитель. Они предполагают, что это может быть как-то связано с 10-летним Максимом Мархалюком, который за пару дней до появления мальчика в фуре в польском городе Седльце пропал в Гродненской области.

смотрите также Поиски Максима Мархалюка продолжают милиция, солдаты и МЧС Как сообщает польский сайт podlasie24.pl , в 20-х числах сентября в полицию через форму электронной связи обратился водитель грузовика, личность которого еще не установлена. Он рассказал, что во время одной из остановок в кабину его машины пробрался неизвестный мальчик на вид 10 лет, одетый в темную одежду. Ребенок спрятался в спальном отсеке фуры, накрывшись одеялом, и таким образом доехал до местечка Бялки. Когда водитель обнаружил «зайца», то решил обратиться в полицию города Седльце. В это время мальчик выскочил из кабины и убежал. Седльце находится примерно в 100 км от польско-белорусской границы. В пресс-службе полиции этого города сообщили: «Это гипотетически может быть связано с вашим [пропавшим в Беларуси] ребенком», пишет TUT.by Польские полицейские в курсе, что 16 сентября в приграничном белорусском районе пропал 10-летний ребенок, и обращают внимание на всех детей, которые находятся на улице без сопровождения взрослых. Они рассматривают два сообщения – о пропаже Максима Мархалюка и спрятавшемся в фуре мальчике того же возраста - как возможно взаимосвязанные. Тем более что на территории Польши в последнее время дети не пропадали.