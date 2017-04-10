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04. 10. 2017

Лукашенко подарил многодетной семье из Осиповичского района корову

корова Источник фото: ByMedia.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил многодетной семье Снигир из деревни Ясень Осиповичского района корову по кличке Белка. Сегодня утром по поручению главы государства зампред Могилевского облисполкома Олег Чикида вручил семье сертификат и проконтролировал доставку животного из местного хозяйства «Ясень-АГРО».

Семья Снигир из деревни Ясень Осиповичского района воспитывает пятерых детей. 26-летний Сергей работает механизатором, а 23-летняя Ольга пока находится в декретном отпуске. Самому старшему ребенку – 6 лет, а младшим двойняшкам по два года.
 
Две недели назад многодетная мама оставила на официальном сайте президента обращение, в котором рассказала, что ее семья хочет иметь корову, но финансы не позволяют этого сделать. Женщина попросила по возможности подарить им буренку, хотя, как рассказала позже, ни на что не рассчитывала.
 
По словам главы семейства, сейчас стоимость коровы составляет около 1400 рублей. «Для нас это огромные деньги, сами не смогли бы купить», - говорит Сергей.
 
Кроме коровы, Олег Чикида вручил семье Снигир доильный аппарат, а также двухъярусную детскую кровать, ноутбук и сладости, пишет БелТА.
 
 
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