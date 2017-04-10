В Минске клиенты турфирмы "Дром-Тур" потеряли почти 50 тыс. долларов

В Минске следователи возбудили в отношении директора туристической фирмы «Дром-Тур» уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. За полгода женщина присвоила 98 тысяч рублей, которые клиенты внесли за организацию будущего отдыха за границей. Всего она обманула 24 граждан, которые в итоге не увидели ни моря, ни денег.

В Следственном комитете сообщили, что 56-летняя директор ООО «Дром-Тур» с декабря 2016 года по июль 2017-го завладела денежными средствами 24 граждан в размере 98 тысяч рублей, или почти 50 тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на оплату туров, но руководитель турфирмы не намеревалась выполнять принятые на себя обязательства.

В июле обманутые клиенты стали писать заявления в милицию, хотя директор турфирмы обещала, что деньги вот-вот им вернутся. Прошло еще немного времени – и в милицию стали обращаться другие граждане, отдых которых был запланирован на август. «Большинству клиентов денежные средства в полном объеме так и не были возвращены», - отметили в СК.

Следователи выяснили, что директор турфирмы находилась в неблагоприятном финансовом положении и изначально не могла выполнить взятые на себя обязательства. Однако она все равно продолжала свою деятельность, рассчитывая расплатиться по долгам из денег новых клиентов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Следователи просят граждан, которые что-либо известно о противоправной деятельности подозреваемой, позвонить по следующим номерам: 8 (017) 207-99-85, 270-86-86, 389-55-55.