Женщина выпала из прицепа трактора и ее переехали две машины

В Добрушском районе произошло трагическое ДТП: 34-летняя женщина выпала из прицепа трактора и ее переехали два автомобиля. В отношении водителя легковушки, который первым наехал на сельчанку, возбудили уголовное дело. Об этом 4 октября сообщили в ГАИ Гомельской области.

Инцидент произошел вечером 3 октября на 44-м километре трассы М10 «Граница России – Гомель – Кобрин», неподалеку от агрогородка Песочная Буда. Когда на место происшествия прибыли инспекторы ГАИ, на дороге лежала мертвая женщина, а на обочине стояли две легковушки.

Вначале водитель первой машины попытался запутать инспекторов и заявил, что заметил лежащую на дороге женщину, объехал ее и решил установить знак аварийной остановки, когда ее переехал второй автомобиль. Однако правоохранители все же выяснили, что гомельчанин на «Рено» первым совершил наезд на женщину, а затем ее сбила вторая машина. 34-летняя сельчанка скончалась на месте.

Кроме того, инспекторы выяснили, что женщина оказалась на проезжей части тоже не во время пешей прогулки. Она ехала в полуприцепе незарегистрированного трактора Т-25, которым управлял нетрезвый бесправник. Внезапно пассажирка выпала из прицепа, а трактор поехал дальше. Тракторист и еще два пассажира через некоторое время заметили пропажу женщины, развернулись и поехали обратно. Однако было слишком поздно.