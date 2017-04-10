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04. 10. 2017

21-летний белорус убил 12 фазанов в московском Парке Горького

21-летний белорус, который учится на третьем курсе Института кино и телевидения в Москве, убил 12 фазанов в птичьем вольере парка Горького. Сотрудникам полиции парень объяснил, что был расстроен расставанием со своей девушкой.

Этот инцидент произошел вечером 30 сентября. Парень пробрался в птичий вольер в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького и из хулиганских побуждений убил 12 фазанов. По предварительным данным, нанесенный им ущерб оценивается в 93 тысячи российских рублей.
 
"Я гулял по парку, у меня была депрессия, поэтому и решил убить птиц. Это было не сложно, ведь дверь оказалась открыта. Хотел продать их на мясо, рассудок помутился", - рассказал он на допросе полицейским.
 
Однако правоохранители полагают, что причина такого поступка не связана с любовными отношениями. По их мнению, парень отправился искать не оплаченные закладки с наркотиками, а потом ему пришла идея убить и продать птиц, пишет "Московский комсомолец".
 
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по  статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее молодой человек был судим за незаконное хранение наркотиков.
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