21-летний белорус убил 12 фазанов в московском Парке Горького

21-летний белорус, который учится на третьем курсе Института кино и телевидения в Москве, убил 12 фазанов в птичьем вольере парка Горького. Сотрудникам полиции парень объяснил, что был расстроен расставанием со своей девушкой.

Этот инцидент произошел вечером 30 сентября. Парень пробрался в птичий вольер в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького и из хулиганских побуждений убил 12 фазанов. По предварительным данным, нанесенный им ущерб оценивается в 93 тысячи российских рублей.

"Я гулял по парку, у меня была депрессия, поэтому и решил убить птиц. Это было не сложно, ведь дверь оказалась открыта. Хотел продать их на мясо, рассудок помутился", - рассказал он на допросе полицейским.

Однако правоохранители полагают, что причина такого поступка не связана с любовными отношениями. По их мнению, парень отправился искать не оплаченные закладки с наркотиками, а потом ему пришла идея убить и продать птиц, пишет "Московский комсомолец ".

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее молодой человек был судим за незаконное хранение наркотиков.