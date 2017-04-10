В Бресте сильно пьяный мужчина сел за руль и впал в алкогольную кому

В Бресте сильно пьяный мужчина сел за руль автомобиля и впал в алкогольную кому. Когда его задерживали инспекторы, водитель находился в близком к обмороку состоянии и даже не реагировал на звуки. Подробности сообщили сегодня в ГАИ Брестской области.

Около восьми часов вечера 3 октября на линию 102 позвонил мужчина, который рассказал, что по улице Гаврилова едет автомобиль марки «Рено», которым управляет, предположительно, пьяный водитель.

Сотрудники ГАИ оперативно выехали на задержание нарушителя, а в это время очевидец попытался остановить его. Инспекторы приложили немало усилий, чтобы заставить 54-летнего мужчину выйти из машины. В ГАИ говорят, что водитель находился в состоянии, близком к обмороку, и не реагировал на их слова.

Приехавшие медики констатировали у мужчины алкогольную кому. Его положили в больницу скорой медицинской помощи, а автомобиль отбуксировали на штрафстоянку.