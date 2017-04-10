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04. 10. 2017

Под Чаусами из-за лося столкнулись 3 машины, одна сбила женщину

В Чаусском районе Могилевской области из-за перебегавшего дорогу лося по цепочке произошло четыре ДТП. Пострадали две девочки и женщина – она в тяжелом состоянии лежит в больнице. В ГАИ Чаусского района рассказали обстоятельства аварий с участием четырех машин, произошедших на автодороге Могилев - Чериков - Костюковичи.

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На 40-м километре трассы россиянин за рулем Nissan внезапно сбил лося, выскочившего на дорогу. Животное погибло, а машина осталась стоять на проезжей части. Проезжавший мимо водитель микроавтобуса Ford остановился, чтобы поинтересоваться, не нужна ли водителю Nissan помощь. В это время из микроавтобуса вышла пассажирка. 28-летняя женщина стояла на обочине.
 
Водитель Chrysler не успел среагировать на препятствие и врезался в Nissan. Следовавший за ним водитель микроавтобуса Fiat попытался уйти от столкновения, взял вправо и сбил стоявшую на обочине женщину. При этом микроавтобус вылетел в кювет, передает TUT.by.
 
Водитель еще одного Chrysler врезался в первый. В результате 4-летняя пассажирка последней легковушки получила черепно-мозговую травму и перелом руки, 13-летняя — синяки и ссадины. Сбитая на обочине женщина получила тяжелые травмы. Сейчас она лежит в коме. В отношении сбившего ее водителя возбудили уголовное дело.
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