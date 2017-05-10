Нацбанк: за год индекс экономических настроений в Беларуси улучшился

В 2017 году в Беларуси значительно улучшился индекс экономических настроений у субъектов хозяйствования. Об этом говорится в экспресс-обзоре «Экономическая конъюнктура», опубликованном на официальном сайте Национального банка.

Индекс экономических настроений рассчитывается отдельно для каждого экономической вида деятельности: промышленности, торговли, строительства и транспорта. В опросной анкете «Конъюктура» субъекты хозяйствования отражают общие ощущения и ожидания в отдельном секторе экономики.

Полученные Нацбанком результаты исследования говорят о том, что сентябре 2017 года индекс экономических настроений увеличился практически по всем направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, сводный индекс экономических настроений, который обобщает изменения в том или ином виде деятельности, был повышен с минус 5,0 до плюс 2,6. Однако в августе он был немного выше, чем в сентябре, - плюс 4,5.

Самые позитивные настроения наблюдаются в промышленности и торговле, где полученные показатели имеют положительное значение. Индекс экономических настроений в сентябре 2017 года для промышленности составил 7,3 (год назад было 5,1), для торговли – 7,7 (в сентябре 2016-го – 1,2).

В сфере строительства также наблюдается значительный рост позитивных настроений, хотя сам индекс по-прежнему отрицательный: минус 17,9 (год назад – минус 30,7). Что касается транспорта, здесь зафиксировано улучшение ситуации: если в сентябре 2016 года индекс составлял минус 18,1, то в сентябре этого года – уже минус 3,0.

В строительстве субъектов хозяйствования больше всего беспокоит изменение объема заказов, договоров подряда на внутреннем рынке (в прошлом месяце индекс составил минус 19,9). В промышленности самое отрицательное значение получилось в позиции «Изменение объема нереализованной продукции» (минус 11,3). Транспортников беспокоит изменение спроса на услуги предприятия (минус 11,6), а в торговле наиболее напряженная ситуация складывается по вопросу нереализованных свыше 3 месяцев товаров (минус 12,1).