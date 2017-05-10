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05. 10. 2017

В Мозыре женщина обворовала 10 пенсионеров, пригласивших ее в гости

В Мозыре одинокие пенсионеры приглашали в гости на «рюмку чая» 30-летнюю местную жительницу, а она их обворовывала. Всего жертвами женщины стали не менее десяти пожилых мужчин.

Самому старшему из потерпевших за семьдесят, самому молодому – чуть за пятьдесят. Мужчины приглашали молодую обольстительницу в гости, чтобы вместе распить спиртные напитки, а она и не отказывалась. 
 
Когда хозяин дома отвлекался на что-то или засыпал после банкета, женщина воровала деньги, чтобы позже потратить их на себя. Некоторые потерпевшие попадались на удочку воровки не один раз, сообщает gomel.today.
 
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину и поместили ее в изолятор временного содержания. Сейчас они разыскивают других потерпевших. К слову, женщина ранее была судима за мошенничество. Теперь ей придется отвечать по статье «Кража»
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