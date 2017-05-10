В Новополоцке из-за зарядки мобильника горела церковная постройка

Минувшей ночью в Новополоцке на территории православного храма Иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» произошел пожар в комнате отдыха для обслуживающего персонала. В МЧС предполагают, что возгорание началось из-за короткого замыкания зарядного устройства мобильного телефона, которое находилось в розетке.

Спасатели получили сообщение о пожаре в приходе храма «Нечаянная Радость» около полуночи 5 октября. Они оперативно выехали на место происшествия. По прибытию работники МЧС увидели, что из окна церковной постройки идет дым.

Очаг возгорания находился в комнате отдыха. Огонь успел повредить кровать, имущество, а дым закоптил стены и потолок. В 00:26 пожарные полностью справились с пожаром. К счастью, никто не пострадал.

Причина пожара сейчас устанавливается. По предварительной версии, произошло короткое замыкание зарядного устройства мобильного телефона.