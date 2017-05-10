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05. 10. 2017

Гродненские таможенники задержали россиянина с 300 кг гашиша

Источник фото: ГТК

56-летний россиянин на автомобиле Lexus попытался провезти через границу из Польши в Беларусь около 300 килограммов гашиша. Сотрудники таможни задержали его в пункте пропуска «Брузги», о чем сегодня, 5 октября, сообщили в Гродненской региональной таможне.

Мужчина спрятал в салоне автомобиля 372 брикета гашиша общим весом около 300 килограммов. Когда мужчина ехал через «зеленый коридор», его отправили на углубленный досмотр. Во время него сотрудники таможни и нашли тайники с наркотиками. Причем для этого потребовалось разбирать машину с помощью электроинструмента.
 
В отношении россиянина возбудили уголовное дело. За попытку провезти наркотик через государственую границу ему грозит до семи лет лишения свободы.
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