СМИ в очередной раз поженили Земфиру и Ренату Литвинову

Сегодня российские СМИ растиражировали сообщение о тайной свадьбе рок-певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой. По неподтвержденным данным, официальное бракосочетание состоялось в Швеции, где разрешены однополые браки.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Земфира и Рената Литвинова поженились в Швеции, а затем якобы отправились в свадебное путешествие, посетив Стокгольм и Таллин.

Представитель Ренаты Литвиновой отказался комментировать слухи об этой свадьбе, передает РИА «Новости»

Слухи о свадьбе Земфиры и Литвиновой появлялись не один раз. В 2009 году СМИ писали, что после возвращения из Стокгольма женщины похвастались одинаковыми кольцами на безымянных пальцах.

Певица и актриса дружат и часто работают вместе. Например, три года назад Земфира представила клип на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого была Литвинова. В свою очередь певица писала звуковое сопровождение для нескольких фильмов подруги.