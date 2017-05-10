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05. 10. 2017

СМИ в очередной раз поженили Земфиру и Ренату Литвинову

Сегодня российские СМИ растиражировали сообщение о тайной свадьбе рок-певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой. По неподтвержденным данным, официальное бракосочетание состоялось в Швеции, где разрешены однополые браки.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Земфира и Рената Литвинова поженились в Швеции, а затем якобы отправились в свадебное путешествие, посетив Стокгольм и Таллин.
 
Представитель Ренаты Литвиновой отказался комментировать слухи об этой свадьбе, передает РИА «Новости»
 
Слухи о свадьбе Земфиры и Литвиновой появлялись не один раз. В 2009 году СМИ писали, что после возвращения из Стокгольма женщины похвастались одинаковыми кольцами на безымянных пальцах.
 
Певица и актриса дружат и часто работают вместе. Например, три года назад Земфира представила клип на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого была Литвинова. В свою очередь певица писала звуковое сопровождение для нескольких фильмов подруги.
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