Британец Кадзуо Исигуро стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

5 октября стало известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе. В этом году награда досталась 62-летнему британскому писателю и сценаристу японского происхождения Кадзуо Исигуро.

В нобелевском комитете считают, что в произведениях Кадзуо Исигуро присутствует «большая эмоциональная сила», которая помогает раскрывать «бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Писатель является автором таких произведений, как «Художник зыбкого мира», за которое был награжден премией «Уитбред», «Остаток дня» (отмечен Букеровской премией), «Не отпускай меня», «Когда мы были сиротами» (номинировались на Букеровскую премию).

Это уже четвертая награда, объявленная в этом году. Ранее в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине , награжденных за объяснение биологических часов, по физике - за открытие гравитационных волн, по химии - за криоэлектронную микроскопию.