"Белфармация" снизила отпускные цены на 32 отечественных лекарства

Государственная аптечная сеть «Белфармация» снизила отпускные цены на 32 наименования лекарств отечественного производства. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил генеральный директор предприятия Вячеслав Гнитий на заседании рабочей группы по вопросу анализа рынка лекарственных препаратов.

По его словам, на начало октября РУП «Белфармация» снизило цены на 32 наименования отечественных лекарств. Также была проведена работа с зарубежными поставщиками, в результате чего поступили предложения по снижению контрактных цен на 77 наименований препаратов. Некоторые поставщики уже снизили цены.

В свою очередь представители Министерства здравоохранения во время заседания предупредили, что они будут принимать к аптекам более строгие меры за несоблюдение предельных рекомендуемых цен, пишет БелТА

«Увеличилось количество субъектов, которые не соблюдают предельных рекомендуемых цен. Мы будем принимать более строгие меры к тем, кто не соблюдает договоренностей», - заявила начальник отдела организации лекарственного обеспечения Наталья Малашко.