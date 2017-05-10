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05. 10. 2017

За оскорбление судьи в соцсети витебчанину дали штраф в 6900 рублей

В Витебске 30-летний мужчина оскорбил судью в одной из социальных сетей и получил огромный штраф. 5 октября Витебский областной суд приговорил его к выплате штрафа в размере 300 базовых величин, что составляет 6900 рублей (около 3500 долларов).

22 сентября в Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела уже завершено, и материалы передаются в суд. 
 
18 ноября прошлого года житель Витебска написал свое мнение о судье суда Первомайского района в открытой группе во «ВКонтакте», посвященных Витебску. Судья счел этот комментарий оскорбительным и обратился в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление судьи или народного заседателя» (ст. 391 УК).
 
На суде мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что ранее судья вынес, по его мнению, слишком суровое наказание, рассматривая в отношении него два дела об административных правонарушениях. В итоге суд признал его виновным и назначил 6900 рублей штрафа.
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