За оскорбление судьи в соцсети витебчанину дали штраф в 6900 рублей

В Витебске 30-летний мужчина оскорбил судью в одной из социальных сетей и получил огромный штраф. 5 октября Витебский областной суд приговорил его к выплате штрафа в размере 300 базовых величин, что составляет 6900 рублей (около 3500 долларов).

22 сентября в Следственном комитете сообщили , что расследование уголовного дела уже завершено, и материалы передаются в суд.

18 ноября прошлого года житель Витебска написал свое мнение о судье суда Первомайского района в открытой группе во «ВКонтакте», посвященных Витебску. Судья счел этот комментарий оскорбительным и обратился в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление судьи или народного заседателя» (ст. 391 УК).

На суде мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что ранее судья вынес, по его мнению, слишком суровое наказание, рассматривая в отношении него два дела об административных правонарушениях. В итоге суд признал его виновным и назначил 6900 рублей штрафа.