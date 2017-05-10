Под Гомелем 77-летний водитель сбил двух школьниц и уехал

4 октября в Гомельском районе 77-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил на пешеходном переходе двух 16-летних девушек, а затем уехал с места происшествия. Инспекторы ГАИ объявили в районе план «Перехват» и вскоре задержали пенсионера. Он объяснил, что испугался и скрылся.

По информации ГАИ Гомельской области, примерно в 19:30 на улице Советской в агрогородке Еремино Гомельского района 77-летний водитель «Жигулей» совершил наезд на двух 16-летних девушек, которые шли по пешеходному переходу. Одна девушка попала в больницу с сочетанной травмой, а другая - отделалась испугом.

После ДТП автомобиль ВАЗ -21074 спешно покинул место происшествия. Чтобы найти водителя, сотрудники ГАИ ввели план «Перехват». В 20:45 в нескольких километрах от Еремино они остановили тот самый автомобиль. Пенсионер пояснил, что испугался и поэтому уехал.