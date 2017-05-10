В Беларуси 15,2 тыс. граждан смогли вернуть "налог на тунеядство"

В четверг, 5 октября, в Министерстве по налогам и сборам рассказали, сколько удалось собрать денег с «тунеядцев» и сколько людей смогли вернуть сбор на финансирование госрасходов за 2015 год. По информации МНС, «налог на тунеядство» уплатили 62,7 тыс. граждан, и пока 15,2 тыс. человек вернули свои деньги обратно.

смотрите также Лукашенко рассмотрит доработанный "декрет о тунеядстве" В пресс-службе Министерства по налогам и сборам сообщили, что сбор на финансирование госрасходов за2015 год уплатили 62,7 тыс. граждан. От них в бюджет поступило 18,6 млн рублей. Тем, кто трудоустроился и доказал этот факт в налоговой, деньги отдали обратно. Это сделали 15,2 тыс. граждан – в общей сложности им вернули 4,5 млн рублей. В начале июля заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сообщила, что граждане, которые уплатили сбор и уже трудоустроились, могут вернуть деньги . Для этого нужно написать соответствующее заявление в налоговые органы и подождать до 1 месяца.