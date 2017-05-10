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05. 10. 2017

В Витебске студент шпионил за девушкой, а затем из ревности поджег ее квартиру

Источник фото: Следственный комитет

17-летний житель Новолукомля Чашникского района пять месяцев шпионил за своей возлюбленной, установив на ее телефон специальную программу, а затем из ревности поджег ее квартиру. Молодому человеку предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного Кодекса: несанкционированный доступ к компьютерной информации и неправомерное завладение ею, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом.

5 октября в управлении Следственного комитета по Витебской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении студента-ревнивца. В январе 17-летний парень, находясь на учебе в Витебске, тайком установил на мобильный телефон своей девушки программу для доступа к личной информации. 
 
Затем молодой человек из любопытства и ревности в течение пяти месяцев следил за местонахождением, перепиской и разговорах возлюбленной. Полученную информацию он копировал на свой телефон и ноутбук. Некоторые данные он разглашал посторонним людям.
 
В конце марта в квартире на проспекте Победы в Витебске, где проживала девушка, произошел поджог. Огонь уничтожил мебель, бытовую технику, одежду и прочее. Ущерб составил более 4500 рублей. Больших трат удалось избежать лишь потому, что очевидец заметил огонь в квартире и позвонил в МЧС. В совершении поджога также подозревают новолукомльского Отелло. 
 
Материалы дела переданы в суд.
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