Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2017, четверг, 20:24
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
05. 10. 2017

Семашко и Мадуро открыли памятник Симону Боливару в Минске

Источник фото: "Минск-Новости"

Белорусский вице-премьер Владимир Семашко и венесуэльский лидер Николас Мадуро, который сегодня прибыл в Беларусь с официальным визитом, торжественно открыли в Минске памятник Симону Боливару - национальному герою Венесуэлы, который боролся за независимость стран Латинской Америки.

смотрите также Лукашенко обещает скачок в отношениях с Венесуэлой в течение 2 лет
Монумент расположился в сквере имени С. Боливара, который находится в границах улиц Первомайской, Захарова и Чапаева. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие Николас Мадуро и венесуэльская делегация, вице-премьер Владимир Семашко, чиновники из мэрии, представители других госорганов, дипломатических миссий, военные атташе и минские студенты.
 
Николас Мадуро выступил с приветственным словом. Он заявил, что Южная Америка сражалась за мир и равенство, а Беларусь может быть уверена, что всегда получит поддержку Венесуэлы.
 
«Симон Боливар является символом, объединяющим наши народы. Это величайший из всех людей, когда-либо рождавшихся на территории Америки. Его идеи до сих пор живы», - сказал Николас Мадуро. 
 
Со своей стороны Владимир Семашко пообещал от имени белорусского народа чтить имя Симона Боливара, Уго Чавеса и вспоминать историю Венесуэлы и всей Латинской Америки, пишут «Минск-Новости».
 

 

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.