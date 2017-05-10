Семашко и Мадуро открыли памятник Симону Боливару в Минске

Белорусский вице-премьер Владимир Семашко и венесуэльский лидер Николас Мадуро, который сегодня прибыл в Беларусь с официальным визитом, торжественно открыли в Минске памятник Симону Боливару - национальному герою Венесуэлы, который боролся за независимость стран Латинской Америки.

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Монумент расположился в сквере имени С. Боливара, который находится в границах улиц Первомайской, Захарова и Чапаева. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие Николас Мадуро и венесуэльская делегация, вице-премьер Владимир Семашко, чиновники из мэрии, представители других госорганов, дипломатических миссий, военные атташе и минские студенты.

Николас Мадуро выступил с приветственным словом. Он заявил, что Южная Америка сражалась за мир и равенство, а Беларусь может быть уверена, что всегда получит поддержку Венесуэлы.

«Симон Боливар является символом, объединяющим наши народы. Это величайший из всех людей, когда-либо рождавшихся на территории Америки. Его идеи до сих пор живы», - сказал Николас Мадуро.