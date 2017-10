Расположенный в Лондоне бар под названием American Bar был признан лучшим питейным заведением в мире. Он занял первое место в рейтинге The World's 50 Best Bars 2017, который считается аналогом «Оскара» в барной культуре.

American Bar находится в лондонской гостинице Savoy и работает уже 125 лет. Он впервые занял первое место в The World’s 50 Best Bars . В прошлом году это заведение располагалось на второй строчке рейтинга.

Второе место занимает еще один лондонский бар - Dandelyan в отеле Mondrian. В прошлогоднем рейтинге году он занимал третье место.

На третьей строчке рейтинга - нью-йоркский The Nomad, который поднялся с 8-го места.

Также в топ-10 вошли следующие заведения: Connaught Bar (Лондон); The Dead Rabbit (Нью-Йорк); The Clumsies (Афины); Manhattan (Сингапур); Attaboy (Нью-Йорк); Bar Termini (Лондон); Speak Low (Шанхай). Белорусских баров в The World's 50 Best Bars 2017 не оказалось.