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06. 10. 2017

Парень из Гродно разворотил чужую машину при попытке угона

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

В Гродно 26-летний парень разворотил чужой автомобиль, пытаясь его угнать, и получил 5 лет лишения свободы. Правоохранителям не составило труда вычислить и задержать злоумышленника - молодой человек оставил на месте преступления перчатки, пачку сигарет и связку ключей.

В ГАИ Гродненского района рассказали, что в 2012 году житель Гродно был лишен водительских прав на пять лет. В январе этого года молодой человек попытался угнать чужой автомобиль «Пежо».
 
С помощью кирпича он разбил лобовое и боковые стекла, зачем-то оторвал щетку заднего стекла. Пробравшись в салон, парень попытался забрать автомагнитолу. Для этого он стал бить по панели кирпичом и ногами, обрывать и перекусывать провода магнитолы. 
 
Затем он нашел на полу три пятилитровые бутыли с вином. Содержимое одной бутыли он частично употребил, а остатки разлил по салону.  После этого он взял багажнике огнетушитель и распылил его содержимое внутри машины. Затем автомобиль перестал интересовать парня, и он отправился к своей знакомой, прихватив бутыль с вином.
 
На следующее утро владелец увидел свою машину и вызвал милиционеров, которые впоследствии задержали вандала. На допросе задержанный заявил, что не собирался угонять машину – мол, пытаясь вынуть магнитолу из приборной панели, случайно задел рукоять коробки передач - авто откатилось. Однако эксперты установили, что парень хотел запустить двигатель с помощью вынутых контактных проводов, но смог проехать совсем немного.
 
Суд приговорил угонщика к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также парню придется возместить владельцу машины ущерб в 1 154 руб.
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