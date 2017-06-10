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06. 10. 2017

Нобелевскую премию мира получила кампания против ядерного оружия

Международная кампания International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), которая борется за запрет ядерного оружия, получила Нобелевскую премию мира-2017. Сегодня, 6 октября, в Осло объявили лауреата престижной награды – всего на получение премии мира претендовали 103 организации и 215 физлиц, в том числе Папа Римский, Ангела Меркель и другие.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен заявил, Нобелевская премия мира была присуждена международной кампании по уничтожению ядерного оружия за «привлечение внимание к катастрофическим последствиям использования ядерного оружия и невероятные усилия к достижению запрета подобного оружия».
 
В прошлом году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. 
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