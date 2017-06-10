Россия снова подозревает Беларусь в реэкспорте турецких помидоров

Россельхознадзор снова заподозрил Беларусь в реэкспорте турецких помидоров в Россию. Такую претензию представители российского надзорного ведомства озвучили 3 октября во время переговоров с директором Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном.

В Россельхознадзоре заявили, что Беларусь должна была экспортировать за год на российский рынок 42,8 тыс. тонн помидоров, а объемы поставок томатов уже превысили эту цифру на 2,3 тыс. тонн. Одновременно с этим республика стала больше закупать помидоров у Турции, и Россию этот факт насторожил. По данным Белстата, за январь-июль в Беларусь поступило в три с половиной раза больше турецких помидоров, чем за весь 2015 год.

Александр Пискун пояснил, что турецкий томат дешевле белорусского и пользуется спросом у наших граждан. В Россию отправляются именно белорусские – благо, в Беларуси широко развито производство томатов. По словам Пискуна, тепличные хозяйства республики выращивают помидоры почти круглый год и имеют условия для хранения продукции.

Также чиновник пригласил специалистов Россельхознадзора для ознакомления с местами производства томатов.