В Барановичах чиновницы помогали "откосить" от налога на тунеядство

В Барановичах в отношении трех бывших сотрудниц управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц по предварительному сговору. Оказалось, что женщины помогали людям стать ремесленниками и уклониться от уплаты так называемого «налога на тунеядство».

Фигурантами уголовного дела стали бывшие начальник и два главных специалиста отдела содействия занятости управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома. Первая была председателем экспертного совета по рассмотрению вопросов о целесообразности предоставления субсидий для организации самозанятости.

С февраля 2016 года по январь 2017-го они подготовили бизнес-планы для выделения денег более 10 гражданам.передает БелаПАН . Впоследствии те получили статус ремесленника, хотя не собирались заниматься ремесленной деятельностью, и уклонились от уплаты сбора на финансирование госрасходов.

Затем они передавали часть полученной суммы чиновницам. По данным следствия, таким образом они похитили более 13 тысяч рублей бюджетных денег. Расследование уголовного дела продолжается.