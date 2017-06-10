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06. 10. 2017

В России поезд «разорвал» застрявший на переезде автобус: 19 погибших

Источник фото: РИА "Новости"

В ночь с 5 на 6 октября во Владимирской области России произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом Mercedes, в котором ехало 57 человек. Автобус заглох на железнодорожном переезде в районе Покрова, и некоторые пассажиры вышли, чтобы его вытолкать с путей. Люди, которые остались в автобусе, погибли.

По последним данным, в результате столкновения поезда и автобуса  погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Несколько пострадавших находятся в реанимации, среди них двое детей. 
 
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в момент пересечения ж/д переезда у автобуса внезапно произошла поломка, а поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород не успел вовремя остановиться. В РЖД отметили, что машинист поезда старался избежать аварии и применил экстренное торможение, в результате тормозной путь составил более 740 метров.
 
В результате мощного удара автобус сильно разворотило. Российские СМИ сообщают, что автобус был из Казахстана и вез граждан Узбекистана. Информацию о гибели 19 своих граждан официально подтвердили в МИД Узбекистана. Некоторые пассажиры вышли из автобуса и попытались вытолкать его с путей, но сделать этого им не удалось. Те, кто остался в салоне, погибли.
 
Тем временем выжившие пассажиры автобуса говорят, что дежурная на железнодорожном переезде не предупредила о приближающемся поезде, а также о том, что автобус застрял на путях. «Она вышла из помещения только после того, как поезд протаранил автобус», - заявил один из пассажиров, пишет life.ru.
 
По факту ДТП на железной дороге возбуждено уголовное дело.

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