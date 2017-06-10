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06. 10. 2017

В Минске возле корпуса БГЭУ нашли убитую девушку

Источник фото: Следственный комитет

В Минске в районе одного из корпусов Белорусского государственного экономического университета нашли мертвую девушку. В пятницу, 6 октября, в Следственном комитете Беларуси прокомментировали этот инцидент.

Руководство БГЭУ обратилось к студентам с просьбой быть осторожными - такие объявления появились в стенах учреждения 6 октября, пишет TUT.by. Сообщается, что минувшей ночью «на канале возле БГЭУ» была убита девушка. Скорее всего, речь идет о корпусе № 4 на Партизанском проспекте.
 
Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова подтвердила информацию, что в Заводском районе столицы обнаружили тело 23-летней девушки. Проводится расследование.
 
При этом она отметила, что причин для опасений граждан за свою безопасность нет. Сейчас милиционеры и следователи разыскивают подозреваемых в совершении убийства. Другой информации о происшествии пока нет.
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