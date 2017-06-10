СК: подозреваемый в убийстве девушки возле корпуса БГЭУ задержан

В Минске сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства убийства 21-летней девушки, уроженки Гомельской области, которая работала в столице. Ее тело было обнаружено на улице Васнецова вечером 5 октября. Об этом сегодня сообщили в УСК по Минску.

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Очевидцем стал водитель такси, который в 22:00 проезжал по улице Васнецова и заметил странного мужчину, который тащил девушку. Когда таксист остановился, мужчина оставил тело на земле, а сам убежал. Таксист увидел, что девушка не подает признаков жизни, и сразу же позвонил в милицию и скорую помощь.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что девушка была убита. Спустя несколько часов правоохранители уже знали имя подозреваемого. Им оказался неработающий 21-летний уроженец Ошмянского района. Парня задержали, сейчас с ним работают следователи.

Точную причину смерти девушки установят судмедэксперты. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК.