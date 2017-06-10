Макей: у Литвы не получается бойкотировать Белорусскую АЭС

Дискуссии по поводу безопасности Белорусской атомной станции в большинстве случаев политизированы и носят искусственный характер, заявил в пятницу, 6 октября, министр иностранных дел Владимир Макей. Он отметил, что у Литвы не получается "бойкотировать" БелАЭС, несмотря на всяческие инсинуации.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, белорусы помнят про чернобыльскую катастрофу, и заинтересованы в том, чтобы эта станция была максимально безопасной и построена по стандартам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«И сегодня, какие бы инсинуации ни запускались относительно Белорусской атомной станции с подачи, в первую очередь, политически ангажированных кругов Литвы, бойкота станции не получается, даже со стороны самых ближайших союзников Вильнюса», - отметил он во время выступления на первой конференции почетных консулов Беларуси, передает БелТА

Беларусь не собирается нарушать международные обязательства, которые взяла на себя в рамках развития атомной энергетики. Владимир Макей напомнил, что в Беларуси уже побывали члены нескольких миссий МАГАТЭ, которые посетили площадку строительства БелАЭС и встретились с белорусскими экспертами.

Глава МИД отметил, что официальные представители Беларуси участвуют в разных международных форумах и мероприятиях и часто дают разъяснения по поводу строящейся АЭС. «Но, к сожалению, наши соседи, наши партнеры пытаются политизировать этот вопрос», - сказал он.

Что касается ректора Белорусской атомной электростанции, Владимир Макей отметил, что по оценкам экспертов многих стран, он является абсолютно надежным. Этот ректор строит не только наша страна, но и еще ряд государств Евросоюза - и Болгария, и Венгрия собирается строить его, и Финляндия.