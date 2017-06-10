Лента RSS
Подписаться на ленту
06 октября 2017, пятница, 19:05
+10°C
Завтра +12°C
+10°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,3
06. 10. 2017

Макей: у Литвы не получается бойкотировать Белорусскую АЭС

Дискуссии по поводу безопасности Белорусской атомной станции в большинстве случаев политизированы и носят искусственный характер, заявил в пятницу, 6 октября, министр иностранных дел Владимир Макей. Он отметил, что у Литвы не получается "бойкотировать" БелАЭС, несмотря на всяческие инсинуации.

смотрите также Белорусам обещают снижение тарифов на электроэнергию после запуска БелАЭС
По словам главы внешнеполитического ведомства, белорусы помнят про чернобыльскую катастрофу, и заинтересованы в том, чтобы эта станция была максимально безопасной и построена по стандартам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
 
«И сегодня, какие бы инсинуации ни запускались относительно Белорусской атомной станции с подачи, в первую очередь, политически ангажированных кругов Литвы, бойкота станции не получается, даже со стороны самых ближайших союзников Вильнюса», - отметил он во время выступления на первой конференции почетных консулов Беларуси, передает БелТА.
 
Беларусь не собирается нарушать международные обязательства, которые взяла на себя в рамках развития атомной энергетики. Владимир Макей напомнил, что в Беларуси уже побывали члены нескольких миссий МАГАТЭ, которые посетили площадку строительства БелАЭС и встретились с белорусскими экспертами.
 
Глава МИД отметил, что официальные представители Беларуси участвуют в разных международных форумах и мероприятиях и часто дают разъяснения по поводу строящейся АЭС. «Но, к сожалению, наши соседи, наши партнеры пытаются политизировать этот вопрос», - сказал он.
 
Что касается ректора Белорусской атомной электростанции, Владимир Макей отметил, что по оценкам экспертов многих стран, он является абсолютно надежным. Этот ректор строит не только наша страна, но и еще ряд государств Евросоюза - и Болгария, и Венгрия собирается строить его, и Финляндия.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.