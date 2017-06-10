В Могилевской области нашли тела двух новорожденных девочек

В Могилевской области были найдены тела двух новорожденных девочек. Одного ребенка нашли под полом дома в Быховском районе, второго – на заводе утилизации бытовых ресурсов. Об этом сегодня сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

В первом случае следователи выяснили, что 41-летняя жительница Быховского района обратилась в больницу за помощью, а врачи обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности. Женщина на учете по беременности не состояла.

На место происшествия отправились сотрудники милиции и СК, которые осмотрели жилище роженицы и нашли под полом мертвую новорожденную девочку, завернутую в ткань.

Также следователи устанавливают обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки на заводе по переработке мусора. Они полагают, что этот ребенок также был рожден вне стен больницы. Сейчас правоохранители устанавливают личность роженицы.

Для установления причины смерти новорожденных детей назначены экспертизы.

Кроме того, следователи ищут возможных свидетелей происшествия. Звонить в областное УСК по телефонам 8 (0222) 298-262 или 8 (033) 399-40-04 (МТС).