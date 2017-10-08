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02. 10. 2017

ДТП в Вороновском районе: шестерых человек выбросило из машины

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 1 октября, около 15:50 на первом километре автодороги "Германишки-Переганцы-Новиянка". Как рассказали в гродненской ГАИ, водитель Land Rover Discovery неправильно выбрал скорость движения и вылетел в кювет, где его автомобиль перевернулся.

В машине ехало шесть человек, никто не был пристегнут, и всех их выбросило из салона авто. В результате ДТП два человека погибли (водитель 1988 года рождения и пассажир 1992 год рождения), остальные четверо с различными травмами доставлены в больницу, но одному госпитализация не потребовалась.
 
По факту ДТП проводится проверка.
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Аварии, ДТП
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