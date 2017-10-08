Исследование: шопинг может доставлять больше удовольствия, чем секс

Специалисты из компании MyndPlay, специализирующейся на разработке нейро-компьютерных интерфейсов, выяснили, что шопинг может приносить больше удовольствия, чем половой акт. К такому выводу ученые пришли, проанализировав гамма-ритм, генерируемый мозгом добровольцев.

По словам исследователей, людей, совершающих покупки, можно разделить на две категории. Первая группа, так называемые «вдохновленные покупатели», включает в себя тех, кто ходит в магазины для того, чтобы приобрести вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Другие потребители занимаются шопингом, чтобы следовать моде или соответствовать своему окружению.

Оказалось, что мозговые гамма-ритмы «вдохновленных покупателей» в 84% случаев демонстрируют ту же картину, что наблюдается у людей, занимающихся сексуальной активностью, или победителей соревнований, сообщает Lenta.ru.

Как пишет издание The New York Post, шопинг может приносить даже больше удовольствия, чем секс, однако большинство людей из второй группы, наоборот, быстро устают и испытывают умственное утомление.