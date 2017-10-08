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02. 10. 2017

На складах в украинской Калиновке продолжают греметь взрывы

На складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области утром 2 октября, продолжается одиночная детонация боеприпасов, сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 2 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что  информации сводный пиротехнический отряд (108 человек и 41 единица техники) обследовал на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории.

Сейчас продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено – 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1,7 тысяч человек и 333 единиц техники.

26 сентября вблизи города Калиновка начались взрывы на территории арсенала Минобороны. С территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировали около 30 тысяч человек.

Накануне СМИ сообщили, что в результате взрывов в Калиновке было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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