Социальные сети ограничили прослушивание музыки на смартфонах

С 1 октября в мобильных приложениях социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" введено ограничение на прослушивание музыки в фоновом режиме. Отныне бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно лишь не более часа в сутки, а без ограничений слушать музыку можно только по платной подписке.

Данную информацию распространил агрегатор музыкального контента ​United Media Agency (UMA), который является посредником между Mail.Ru Group (ей принадлежат "ВКонтакте" и "Одноклассники") и правообладателями, которое заключает от лица холдинга лицензионные соглашения с издателями музыки, передает РБК

Платная подписка коснется официальных приложений соцсетей и отдельного приложения для прослушивания музыки Boom и будет стоить пользователям 149 российских рублей в месяц (чуть более 2 евро).

В дальнейшем время бесплатного прослушивания музыки во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" сократится еще вдвое, но в веб-версиях ВК и ОК прослушивание музыки пока не ограничивается.