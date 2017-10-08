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02. 10. 2017

Социальные сети ограничили прослушивание музыки на смартфонах

Источник фото: РИА "Новости"

С 1 октября в мобильных приложениях социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" введено ограничение на прослушивание музыки в фоновом режиме. Отныне бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно лишь не более часа в сутки, а без ограничений слушать музыку можно только по платной подписке.

Данную информацию распространил агрегатор музыкального контента ​United Media Agency (UMA), который является посредником между Mail.Ru Group (ей принадлежат "ВКонтакте" и "Одноклассники") и правообладателями, которое заключает от лица холдинга лицензионные соглашения с издателями музыки, передает РБК.
 
Платная подписка коснется официальных приложений соцсетей и отдельного приложения для прослушивания музыки Boom и будет стоить пользователям 149 российских рублей в месяц (чуть более 2 евро).
 
В дальнейшем время бесплатного прослушивания музыки во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" сократится еще вдвое, но в веб-версиях ВК и ОК прослушивание музыки пока не ограничивается.
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