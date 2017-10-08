В Ивановском районе Renault въехал в трактор и несколько раз перевернулся

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 30 сентября около 09:30 на 449-м километре трассы М10 "Кобрин -Гомель-граница РФ". Как сообщили в ГАИ Брестской области, 48-летний житель города Иваново на кроссовере Renault зацепил по касательной колесо трактора МТЗ-82.2 и несколько раз перевернулся.

смотрите также ДТП в Вороновском районе: шестерых человек выбросило из машины Столкновение произошло, когда трактор с прицепом поворачивал налево на обозначенном перекрестке. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По факту ДТП проводится проверка, назначен ряд экспертиз.