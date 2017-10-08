Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2017, понедельник, 12:02
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
02. 10. 2017

В Ивановском районе Renault въехал в трактор и несколько раз перевернулся

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 30 сентября около 09:30 на 449-м километре трассы М10 "Кобрин -Гомель-граница РФ". Как сообщили в ГАИ Брестской области, 48-летний житель города Иваново на кроссовере Renault зацепил по касательной колесо трактора МТЗ-82.2 и несколько раз перевернулся.

смотрите также ДТП в Вороновском районе: шестерых человек выбросило из машины

Столкновение произошло, когда трактор с прицепом поворачивал налево на обозначенном перекрестке.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.