Юрист Гомельского облисполкома получила 3 года за взятки

В Гомеле суд вынес приговор обвиняемой в получении взяток сотруднице управления Гомельского облисполкома. Юрист приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет.

"Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Следствие установило, что обвиняемая брала взятки в период с сентября 2015 года по январь 2016-го. За деньги юрист решала вопросы о временном снятии ареста с денежных средств предприятий, находящихся на расчетных счетах, оказании содействия по взысканию задолженности с других субъектов и др.