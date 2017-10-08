Лукашенко заявил о нормализации отношений с Западом

Последовательная и прагматичная политика помогла Беларуси нормализовать и укрепить отношения с западными странами, заявил 2 октября президент Александр Лукашенко принимая верительные грамоты послов ряда стран. "Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов", - сказал белорусский лидер.

По словам главы государства, Беларусь в диалоге с партнерами "всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости". "Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны", - подчеркнул президент Беларуси.

Глава белорусского государства призвал "строить и укреплять мосты - политические, экономические, гуманитарные - между странами и различными интеграционными объединениями как на Западе, так и на Востоке". По мнению Александра Лукашенко, нужно "искать как можно больше точек соприкосновения, которые будут объединять страны и народы".