Синоптики: на неделе в Беларуси будет дождливо и прохладно

Погоду в Беларуси на этой неделе будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, сообщает в понедельник, 2 октября, Белгидрометцентр. Они принесут на территорию Беларуси дожди и ветреную погоду.

Во вторник, 3 октября, днем в западных и центральных районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный порывистый, днем местами до сильного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +1..+6°С, по востоку местами 0..-3°С, по западу +7..+10°С; во второй половине дня температура повысится до +8..+13°С, по юго-востоку до +15°С.

В среду на большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +9..+15°С.

В четверг сохранится дождливая погода. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +8..+14°С. Аналогичная погода ожидается и в пятницу.