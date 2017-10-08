Катя IOWA записала дуэт с вокалистом System Of A Down

Американский рок-музыкант Серж Танкян и солистка группа IOWA Катя Иванчикова записали песню «Прекрасный день, чтобы умереть / A Fine Morning To Die», которая станет заглавной композицией саундтрека к фильму «Легенда о Коловрате».

До работы над песней Серж и Катя не были знакомы. Серж лично прослушал несколько популярных российских певиц, но голос и манера исполнения Кати IOWA понравились ему больше всего.

«Я выросла на музыке System Of A Down, и письмо с предложением записать дуэт к фильму стало полной неожиданностью. Я его открыла, закрыла, и так несколько раз, не веря своим глазам», – рассказывает Катя.

Песня написана Танкяном, который также является основным композитором фильма. А над созданием слов к песне вместе с ним работали Евгений и Дмитрий Раевские, а также Катя IOWA. Аранжировку и свою партию Серж записывал на студии в Лос-Анжелесе, а Катя писала свой вокал в Санкт-Петербурге.

Катя IOWA: «В начале работы мы переписывались, а потом созвонились по Skype и познакомились лично. Для меня важно, что Серж предложил мне полную свободу в работе над песней. Он прислал мне свою уже записанную партию. В ней «рассказ» ведется от лица мужчины, который идет на войну. Мою роль мы определили вместе с продюсером Джаником Фазиевым и Сержем как историю женщины, которая верит, молится и ждет своего любимого».

Серж Танкян: «Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы – в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к фильму «Легенда о Коловрате». И мне было крайне интересно и приятно посотрудничать с Катей, она очень одаренный музыкант».

В ближайшее время песня «Прекрасный день, чтобы умереть / A Fine Morning To Die» зазвучит в эфире радиостанций, выйдет клип на нее. Фильм «Легенда о Коловрате» в прокате с 30 ноября.

А 28 ноября группа IOWA представит в Минске новую программу «Плохо танцевать». Концерт пройдет в Prime Hall, билеты от 50 рублей. Продажа через Ticketpro, Kvitki.by. Инфолиния: (044) 502-11-11, (044) 716-58-50